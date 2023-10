Neue Planungen laufen Baugebiet Pünstorf in Itzehoe vom Tisch – jetzt Sportplatz oder Kindergarten? Von Lars Peter Ehrich | 08.10.2023, 17:45 Uhr Die Verlagerung des Sportplatzes ist eine der Möglichkeiten, die geprüft werden. Foto: Michael Ruff up-down up-down

Neuen Häusern steht Wald im Weg, also gibt es andere Ideen für den früheren Kleingarten in Itzehoe. Aber: Wie kommen künftige Nutzer am besten hin?