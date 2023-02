Hat man den Verdacht, K.-o.-Tropfen verabreicht bekommen zu haben, sollte man die Polizei informieren, dort Anzeige erstatten – und diese ermöglicht auch Nachweise im Blut. Foto: Nicolas Armer/DPA up-down up-down Anzeigen und Blutproben Verdacht auf K.-o.-Tropfen bei Sommerfest in Schenefeld: Betroffene warten noch immer auf Ergebnisse Von Anna Krohn | 12.02.2023, 08:00 Uhr

Drei Besucher des Festes am 20. August 2022 hatten am Tag darauf Anzeige bei der Polizei in Itzehoe erstattet, zwei ließen sich Blutproben entnehmen. Doch die Auswertung dauert an.