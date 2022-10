Dienstag (4. Oktober), kurz vor 20 Uhr: Ein Itzehoer ist gerade in seinem Garten in der Schubertstraße, als er ein Zischen hört. Beim Blick zur Straße sieht er drei Jugendliche, die an einem Auto im Wendehammer stehen – ein Reifen ist platt. Als der Beobachter auf die jungen Leute zugeht, flüchten diese in

Richtung Juliengardeweg. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei 120 Euro.

Hinweise unter 04821/6020.