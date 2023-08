Kommunalpolitische Sommerserie Jörgen Heuberger aus Oelixdorf: Rückzug aus der Politik nach 40 Jahren Von Joachim Möller | 20.08.2023, 14:00 Uhr Ist in den politischen Ruhestand gegangen: Der Oelixdorfer Jörgen Heuberger. Foto: Joachim Möller up-down up-down

Neue Kreistagsabgeordnete, junge Menschen in der Politik, verdiente Urgesteine – in loser Folge stellen wir Bürger vor, die sich neu kommunalpolitisch als Kreistagsabgeordneter oder Bürgermeister engagieren oder sich mit langjähriger ehrenamtlicher Arbeit verdient gemacht haben. Heute: Jörgen Heubrger (71), langjähriger Bürgermeister in Oelixdorf und 15 Jahre Amtsvorsteher des Amtes Breitenburg.