Geschlossen und tot: Das Holstein Center in Itzehoe hat als Einkaufszentrum offensichtlich keine Zukunft mehr. Foto: Michael Ruff up-down up-down Neuer Bürgermeister, Neubauten und Prozesse Jahresrückblick: Das waren die bedeutendsten Ereignisse 2022 in Itzehoe Von Andreas Olbertz | 29.12.2022, 16:00 Uhr

Es war wieder viel los in Itzehoe im zurückliegenden Jahr: Eine kleine Auswahl an Ereignissen präsentieren wir in diesem Jahresrückblick.