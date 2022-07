Lucia Arendt aus Itzehoe (1,1), und Jakob Behrens aus Neumünster (1,3) gehörten zu den besten Waldorf-Abiturienten in diesem Jahr. FOTO: Waldorfschule up-down up-down Abi an der Waldorfschule Itzehoe Nach der Zeugnisübergabe gemeinsam nach Italien Von Andreas Olbertz | 03.07.2022, 17:30 Uhr

Das ist schon eine besondere Herausforderung: Um an der Waldorfschule in Itzehoe sein Abi machen zu können, müssen auch Kurse in Kaltenkirchen und Neumünster besucht werden.