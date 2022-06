Ein Hinweis brachte die Polizei auf die Spur. FOTO: Rainer_Droese via www.imago-images.de Im Bereich Alsen geschnappt Itzehoer Polizei erwischt Graffiti-Sprayer Von Lars Peter Ehrich | 19.06.2022, 14:11 Uhr

Erst war er in der Wellenkamper Bahnunterführung aktiv, dann am früheren Cheyenne Club am Delftor: Nach einem Hinweis griff sich die Itzehoer Polizei den Sprayer.