Da ist jemand heimlich, still und leise an Corona gestorben: Die beliebte Veranstaltungsreihe Krimi Nordica wird es nicht wieder geben. Sie hat die Pandemie nicht überlebt.

Die Krimi Nordicia war das größte Krimi-Festival in Schleswig-Holstein. Lesungen und Filmvorführungen bestimmten das Programm. Aber es gab auch Krimi-Brunch, lange Saunanacht mit den Krimi-Cops, Theaterworkshops, Übernachtung für Kinder in der Bücherei, Stadtführungen, sogar einen kriminellen Singabend. Eines der besonderen Highlights war „Kuddel“, ein inszenierter Kriminalfall, bei dem echte Ermittler, Juristen, Rechtsmediziner und Psychiater vor Publikum zusammengearbeitet haben. Veranstaltungsorte waren nicht nur in Itzehoe, sondern auch Wewelsfleth, Glückstadt, Wilster und sogar Brunsbüttel.

Haushaltsmittel umschichten

Das Stadtmanagement unter Lydia Keune hat die Veranstaltungen immer organisiert. Doch sie setzt nun andere Prioritäten. Wie jetzt durch einen Antrag im Ausschuss für städtisches Leben bekannt wurde, sollen 5000 Euro Zuschuss, die eigentlich für die Krimi Nordica im Haushalt bereitstehen, stattdessen für einen Weihnachts-Abendmarkt – Christmas Edition genannt – verwendet werden.

Lydia Keune Foto: Heiderose Kay Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Wir haben die Krimi Nordica immer in den ungeraden Jahren gemacht“, sagt Keune. 2019 wohl das letzte Mal. Nach der Pandemie habe sie sich gefragt, was man an Veranstaltungen machen könne. Mit dem Abendmarkt hat das Stadtmarketing eine äußerst erfolgreiche neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Jeden Monat zieht der Abendmarkt viele hundert Besucher an.

„Viele kleine Kulturdinge sind gestorben. Tatsächlich ist es traurig“, sagt Keune. Verschiedene Gründe hätten neben dem Erfolg des Abendmarkts zu der Entscheidung beigetragen, dieses Jahr keine Krimi Nordica mehr auf die Beine zu stellen. So gebe es in der Region kein Passagierschiff mehr, und einige Gastronomen hätten die Segel gestrichen. Zudem gebe es bei wichtigen Kooperationspartnern mittlerweile neue Ansprechpartner: Die Rechtsmedizin am UKE oder das Landgericht nennt Keune als Beispiele. Das bedeute zwar nicht, dass diese Institutionen nicht mehr zur Verfügung stünden, aber es müsse eben zusätzlich zum ohnehin sehr hohen Organisationsaufwand noch Überzeugungsarbeit geleistet werden.

Begrenzter „Sponsoring-Kuchen“

Der entscheidende Grund seien aber die Finanzen. „Der Sponsoring-Kuchen ist begrenzt“, argumentiert die Stadtmanagerin. Der bisherige Krimi-Nordica-Hauptsponsor, die Stadtwerke, ist inzwischen Unterstützer des Abendmarkts. Von den Fördermitteln für die Krimi Nordica könne ein Jahr lang der Abendmarkt finanziert werden. Keune ist überzeugt:

„Vom Abendmarkt hat der Standort mehr.“ Lydia Keune Stadtmanagerin

Im vergangenen Jahr war der Weihnachts-Abendmarkt noch aus Bundesmitteln für den Neustart Kultur finanziert worden. Dieser Fördertopf steht jetzt nicht mehr zur Verfügung, deshalb sollen jetzt die Haushaltsmittel umgeschichtet werden.