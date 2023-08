Förderung für Verein Mahmoo Itzehoer Firma Reese Techware spendet für Westafrika Von sh:z | 10.08.2023, 11:55 Uhr Spendenübergabe (v. l.): Hagen Reese, Lars Bessel, Leefke Reese, Marion von Oppeln, Stefan Lammert und Sönke Reese. Foto: Verein Mahmoo up-down up-down

Weil die Angestellten der Itzehoer Firma so viel radeln, geht es in einer Berufsschule in Sierra Leone jetzt weiter voran.