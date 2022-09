Katrin Kron hat am Hanseatenplatz in Itzehoe eine Praxis für ambulante Gefäßchirurgie eröffnet. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Hilfe bei Krampfadern Fachärztin Katrin Kron behandelt Venen-Erkrankungen in Itzehoe ambulant Von Kristina Mehlert | 06.09.2022, 14:14 Uhr

Am Hanseatenplatz bietet die 53-jährige Medizinerin ambulante Krampfader-Operationen an. Größere Eingriffe nimmt sie am Klinikum Itzehoe vor.