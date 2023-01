Der Drager Johann J. Stempfle hat seine Erinnerungen aus seiner Zeit am Hungrigen Wolf niedergeschrieben. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Neues Buch „Ironische Erinnerungen“ von Johann J. Stempfle aus Drage Von Kristina Mehlert | 12.01.2023, 11:00 Uhr

Der Autor stellt sein Werk erstmals im Rahmen einer Lesung am Sonntag, 15. Januar, in der St. Jürgen-Kapelle in Itzehoe vor