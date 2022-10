Diese Aktion hat mittlerweile Tradition: Ute Mahlstedt (l.) und Helle Kollmann vom Inner Wheel Club Itzehoe freuen sich auf den Verkauf der Weihnachtskugeln. Foto: Helle Kollmann up-down up-down Aktion von Inner Wheel Itzehoe 1700 Weihnachtskugeln für den Baum und den guten Zweck Von Kristin Finke | 25.10.2022, 15:40 Uhr

Die Weihnachtslotterie geht in die sechste Runde: Die durchsichtigen Weihnachtskugeln des Inner Wheel Service-Clubs in Itzehoe und Wilster sind ab Dienstag, 1. November, wieder erhältlich.