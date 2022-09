Zum zweiten Mal kommen die helfenden „Scherenhände“ ins Lutherhaus. . Foto: Privat up-down up-down „Tag der Schönheit und Gesundheit“ Kostenloser Haarschnitt für Bedürftige in Itzehoe Von Kristina Mehlert | 09.09.2022, 12:56 Uhr

Schneiden für den guten Zweck: Die Obdachlosen-Initiative Oase bietet am Sonntagnachmittag, 11. September, in Zusammenarbeit mit den Barber Angels einen kostenlosen Haarschnitt an. Am „Tag der Schönheit und Gesundheit“ gibt es auch weitere Angebote.