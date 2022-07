Laut der Geschädigten gehörte wohl ein zweiter Dieb zu dem Mann, der sie beklaute. FOTO: Imago Images up-down up-down Wohl zwei Täter aktiv Mann klaut Aldi-Kundin in Schenefeld die Geldbörse Von sh:z | 06.07.2022, 13:44 Uhr

Die Tat ereignete sich am Dienstag in dem Discounter in der Marktstraße. 100 Euro wurden erbeutet.