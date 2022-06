Krempermarsch-Gleichstellungsbeauftragte Sylvia Hintz (links) und Neuenbrooks Bürgermeisterin Susanne Pagel hoffen auf viele Besucher. FOTO: Kristina Mehlert Im und am „Uns Huus“ und im Dorf Erst Handwerker- und dann auch noch Flohmarkt in Neuenbrook Von Kristina Mehlert | 16.06.2022, 15:43 Uhr

Am Sonnabend und am Sonntag gibt es im und am „Uns Huus“ zahlreiche Stände mit handgefertigten Arbeiten – und am Sonntag bieten Bürger zusätzlich direkt vor ihrer Haustür Flohmarktsachen an.