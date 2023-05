Ideengeber Knut Petscheleit freut sich, dass auch Sigrid Andreas aus Kremperheide mit zu den Ausstellern gehört. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Forum für unbekannte Künstler An drei Orten in Hohenaspe: Es stellen Künstler aus, die dies noch nie getan haben Von Kristina Mehlert | 23.05.2023, 12:02 Uhr

Das Motto der eintägigen Ausstellung am 4. Juni ist „Schauen, hören sehen – Gottes Wort in verschiedenen Formen“. Gezeigt werden die Werke in der Kirche, im Gemeindehaus und im Bürgersaal.