Am Sonntag, 3. September, steht das zweite Konzert im Orgelherbst des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf auf dem Programm. In der St. Michaeliskirche in Hohenaspe werden Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Olivier Messiaen zu hören sein. Die Orgel spielt Kantorin Dörthe Landmesser, die zusammen mit Benjamin Sprick (Violoncello) musiziert. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die historische Marcussen-Orgel der St. Michaeliskirche in Hohenaspe wurde in 2022/23 von der Orgelbaufirma Paschen kompetent renoviert und wieder in den ursprünglichen historischen Zustand versetzt. „Mit diesem Konzert feiert das klangschöne Instrument seine Orgelherbst-Premiere“, sagt Kreiskantor Kristian Schneider.