Wechsel in der Rundschau-Redaktion: Joachim Möller geht, Christian Lipovsek kommt 04.09.2023, 17:12 Uhr Joachim Möller berichtete jahrzehntelang aus der Kreispolitik und den kleineren Städten und Gemeinden im Kreis Steinburg. Foto: Sönke Rother

Nach mehr als 40 Jahren in der Lokalredaktion der Norddeutschen Rundschau in Itzehoe geht Redakteur Joachim Möller in den Ruhestand. Sein Nachfolger Christian Lipovsek kommt vom Holsteinischen Courier in Neumünster.