Band Voice Of Baceprot aus Indonesien „Wacken stand schon zu Schulzeiten auf unserer Wunschliste" Von Victoria Schaffrath | 06.08.2022, 06:00 Uhr

Für die drei Musikerinnen von Voice Of Baceprot geht der Wacken-Traum am Sonnabend (6. August) in Erfüllung. Wir erzählen, wie es eine Hijab-tragende Band dreier Schülerinnen aus Indonesien auf den nordischen Acker geschafft hat.