Feuriger Auftritt: IG-Bevollmächtigter Kai Trulsson führt die Kundgebung auf die Lindenstraße. Foto: Lars Peter Ehrich up-down up-down Lindenstraße gesperrt IG Metall macht Druck im Tarifstreit: Warnstreik vor Flowserve Sihi in Itzehoe Von Lars Peter Ehrich | 16.11.2022, 11:26 Uhr

Acht Prozent mehr Lohn will die IG Metall, Bewegung gibt es in den Verhandlungen nicht. Beim Warnstreik in Itzehoe fielen klare Worte. Und es wurde die nächste Streikstufe angekündigt.