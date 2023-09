„Olympiade der Landwirte“ „Hujer Hubraumbande“ lädt zum zweiten Trecker-Treck ein Von Kristina Mehlert | 05.09.2023, 16:15 Uhr Zum zweiten Mal findet in Huje ein Trecker Treck statt. Foto: Hubraumbande up-down up-down

Bei der Premiere im vergangenen Jahr waren 180 Teilnehmer am Start – bevor am Mittag wegen Starkregens abgebrochen werden musste. In diesem Jahr sieht die Wetterprognose besser aus.