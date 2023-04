Die Azubis Luc Schollmeyer (l.) und Jennifer Neubert (r.) stehen den Schülerinnen Marie Isabel Zischka (2.v.l) und Finja Sophia Kohn beratend zur Seite. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Azubi-Projekt Holcim aus Lägerdorf bietet Schnupperhandwerk an Itzehoer Schulen Von Kristina Mehlert | 10.04.2023, 16:00 Uhr

Zweimal in der Woche besuchen Azubis des Lägerdorfer Zementwerks die Klosterhofschule in Itzehoe. Dort führen sie die Schüler an die Berufe eines Mechanikers oder Elektrikers heran.