Die Polizei ermittelt in zwei Einbruchsfällen in Heiligenstedten. Foto: Reporterdienste via www.imago-images.de up-down up-down Einbrüche in Heiligenstedten Bargeld und Zigaretten aus Gaststätte und Sportlerheim gestohlen Von Sönke Rother | 19.09.2022, 16:58 Uhr

Die Täter schlugen am Sonnabend in zwei Gaststätten in Heiligenstedten zu. Die Polizei ermittelt.