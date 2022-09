Am Ende des Handwerkertags können die Schüler der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld nicht nur neue Erfahrungen, sondern auch selbstgebaute Kupferrohr-Herzen mit nach Hause nehmen. Foto: Kristin Finke up-down up-down Handwerkertag an Lehmwohld-Außenstelle Schüler testen sich als Anlagenmechaniker Von Kristin Finke | 16.09.2022, 12:00 Uhr

Nicht nur lernen, was ein Anlagenmechaniker macht, sondern es auch selbst ausprobieren: Etwa 25 Schüler nehmen am zweiten Handwerkertag an der Außenstelle Gemeinschaftsschule am Lehmwohld in Heiligenstedten teil.