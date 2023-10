Gute Bilanz nach Auftakt Hafen 53 an der Stör in Itzehoe schließt – und kommt wieder Von Lars Peter Ehrich | 11.10.2023, 12:00 Uhr Freuen sich auf die Fortsetzung im Hafen 53: Stefan Wolter (l.), Tanja und Jens Möller. Foto: Lars Peter Ehrich up-down up-down

Gastronomie in ruhiger Atmosphäre direkt an der Stör: Das neue Angebot in Itzehoe kam gut an. Und Hafen 53 öffnet sogar in diesem Jahr noch einmal.