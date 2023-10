Kurioser Fall für die Polizei: Am Sonntag (1. Oktober) erhielt eine 45-jährige Hadenfelderin eine Nachricht von ihrer Freundin. Diese ist derzeit im Urlaub in Spanien und bat um eine Überweisung an ihren Sohn. Dessen Handy sei angeblich ins Wasser gefallen, so dass dieser eine Überweisung von exakt 1.989,20 Euro benötigte. Polizeisprecherin Astrid Heidorn sagt:

„Die Frau versicherte sich mehrmals bei ihrer Freundin, dass sie in ihrem Namen die Überweisung wirklich ausführen soll. Sie bekam das bestätigt.“ Astrid Heidorn Polizeisprecherin

Am Dienstag (3. Oktober) traf die Hadenfelderin dann jedoch weitere Verwandte ihrer Freundin und überprüfte nochmals die angegebenen Kontakte. Dabei stellte sie fest, dass hier Betrüger am Werk waren. Der echte Sohn hatte sich jedenfalls nicht an seine Mutter gewandt. „Das Geld war da natürlich schon weg“, sagt Astrid Heidorn. Sie warnt noch einmal eindringlich vor Naivität. Wer derartige Mitteilungen per Whatsapp oder Telefon erhalte, solle skeptisch werden und sich in jedem Fall rückversichern.

Sei jedoch schon Geld an Betrüger überwiesen worden, solle man sich an die Polizei wenden, bittet Heidorn. Sie vermutet jedoch, dass viele aus Scham oder Angst vor der Reaktion in der Familie gerade das unterlassen. „Es gibt in solchen Fällen eine Dunkelziffer“, sagt sie und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit bei Geldforderungen über nicht verifizierte Kontakte.