Am Lübscher Brunnen brennen ein Carport und ein Wohnhaus. Feuerwehren und Rettungskräfte sind im Einsatz. FOTO: Florian Sprenger Feuerwehr im Großeinsatz Wohnhaus in Itzehoe brennt – B206 über Stunden gesperrt Von Florian Sprenger | 04.06.2022, 21:31 Uhr

In Itzehoe brannte am Sonnabend ein Wohnhaus. Einem Großaufgebot an Feuerwehrkräften gelang es, das Gebäude zu retten.