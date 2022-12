Sie laden ein (v. l.): Pastorin Wiebke Bähnk, Meike Beuck-Moser, Dieter und Ilona Siebenkort und Wiebke Dickehut. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Zum Candle Lighting Day Wenn ein Kind stirbt: Gottesdienst für trauernde Angehörige in St. Laurentii Itzehoe Von Kristina Mehlert | 07.12.2022, 18:00 Uhr

Mit Kerzen im Fenster erinnern Familien weltweit am zweiten Dezember-Sonntag an verstorbene Kinder. In Itzehoe gibt es dazu einen besonderen Gottesdienst.