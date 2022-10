Schulleiterin Stefanie Wiebe und Polizeihauptkommissar Burkhard Boddien erhoffen sich viel von dem gemeinsam erarbeiteten Projekt. Foto: GGS Schenefeld up-down up-down Kooperation mit der Polizei Cybermobbing und Co.: Schenefelder Schule startet intensives Präventions-Projekt Von Kristina Mehlert | 06.10.2022, 14:09 Uhr

Es handelt sich um das erste Projekt dieser Art im ganzen Kreis Steinburg – und die Polizeistation in Schenefeld macht mit. An der Schule hatte es in der Vergangenheit Gewalt-Vorfälle gegeben, die angezeigt wurden.