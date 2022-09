Ein brennender Geschirrspüler sorgte am Samstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in Itzehoe. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Feuer in Itzehoe Brennender Geschirrspüler verursacht erheblichen Sachschaden Von Florian Sprenger | 17.09.2022, 16:08 Uhr

In Itzehoe ist am Samstag ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Ein Geschirrspüler ist vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten.