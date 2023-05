Wegen Gasgeruchs wurde die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe zum Hochhaus an der Brunnenstraße gerufen. Foto: Andreas Olbertz up-down up-down Einsatz in der Brunnenstraße Gasalarm in Itzehoer Hochhaus – Feuerwehr rückt aus Von Andreas Olbertz | 26.05.2023, 13:02 Uhr

Angeblicher Gasgeruch in einem der beiden Hochhäuser am Holstein-Center in Itzehoe konnte von den Einsatzkräften nicht bestätigt werden.