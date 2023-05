Das Stadion des ISV am Lehmwohld - die traditionsreichste Sportanlage in der Stadt wird einem Wohngebiet weichen müssen. Foto: Michael Ruff up-down up-down Sportplätze werden bebaut Frust bei Sportvereinen – zu wenig Plätze, Umkleiden und Zuschüsse Von Andreas Olbertz | 17.05.2023, 05:30 Uhr

Die Stimmung unter Sportlern in Itzehoe ist nicht gut. Sie bemängeln, dass in Itzehoe immer weniger Fußballplätze in guter Qualität zur Verfügung stehen.