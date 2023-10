Eine Vorfahrtsmissachtung in Neuenbrook hat am Dienstagvormittag, 17. Oktober, zu reichlich Sachschaden und einer leicht verletzten Frau geführt. Um kurz vor 12 Uhr wollte eine 39-Jährige mit ihrem Ford von der Hauptstraße aus nach links auf eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Dabei übersah sie jedoch die Vorfahrtsberechtigte 82-Jährige, die ihr mit einem Honda entgegenkam.

Die Seniorin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und von Rettungskräften betreut. Ins Krankenhaus kam sie nach ersten Angaben aber nicht. Da die beiden Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit waren, kamen zwei Abschleppwagen an den Unfallort, um sie zu entfernen. Die Polizei leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei, so dass größere Behinderungen ausblieben.