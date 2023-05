Drei der Fahrzeuge auf dem Autohaus-Geländer brannten vollständig aus. Foto: westkuesten-news.de/Florian Sprenger up-down up-down Hohe Rauchsäule über der Stadt Meterhohe Flammen: Fahrzeuge brennen auf Autohaus-Gelände in Itzehoe Von Florian Sprenger | 22.05.2023, 08:06 Uhr

Ein Großbrand hielt am Sonntagabend Itzehoe in Atem. In einem Autohaus gerieten drei Fahrzeuge in Brand. Die Rauchsäule war über der ganzen Stadt zu sehen.