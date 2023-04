Sind inzwischen nicht nur bei den Metalfans zum Kult geworden: Die „Wacken Firefighters“, vorn im Bild Dirigent Torben Kruse, eröffnen nach wie vor jedes Jahr das Wacken Open Air – ab 2023 nun als eingetragener Verein. Foto: Ludger Hinz up-down up-down Gründungskonzert am Sonntag Legendärer Feuerwehr-Musikzug des WOA: Die Wacken Firefighters sind jetzt ein Verein Von Ludger Hinz | 21.04.2023, 19:36 Uhr

Offizieller Name ist nun „Musikzug Wacken Firefighters e.V.“ und unter diesem wird im August das Wacken Open Air eröffnet. Die traditionelle Blasmusik wird von den Metalfans stets frenetisch gefeiert – jetzt am Sonntag gibt es das Gründungskonzert in der Kirche.