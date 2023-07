Der Feuerwehreinsatz war bereits nach einer knappen halben Stunde beendet. Foto: Florian Sprenger up-down up-down EInsatz der kurzen Art Feuerwehr Itzehoe wegen Küchenbrand in der Ritterstraße alarmiert Von Florian Sprenger | 11.07.2023, 17:50 Uhr

Die Brandbekämpfer wurden am Dienstag (11. Juli) in die Itzehoer Ritterstraße gerufen. Doch sie konnten weder Rauch noch Feuer entdecken. Die Polizei hat einen Toaster als Auslöser des Einsatzes in Verdacht.