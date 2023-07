Helfen der Hausbesitzerin: Schwester Lena Gaycken (l.) und Freundin Sara Kuklinska vor dem vom Feuer zerstörten Haus. Foto: Joachin Möller up-down up-down Freunde organisieren Spendenaktion Feuer vernichtet Existenz einer kleinen Familie aus Lohbarbek Von Joachim Möller | 20.07.2023, 06:30 Uhr

Ein Feuer hat die private und berufliche Existenz einer kleinen Familie in Lohbarbek vernichtet. Freunde und Familie unterstützen in der Not und haben jetzt auch eine Spendenaktion im Internet organisiert, wo unbürokratisch und schnell Geld gespendet werden kann.