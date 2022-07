Etwa 40 Kräfte waren im Einsatz, um das Feuer in Münsterdorf zu löschen. FOTO: Florian Sprenger up-down up-down Feuer in Münsterdorf Lkw geht in Flammen auf – zwei Wehren verhindern Großbrand Von Florian Sprenger | 09.07.2022, 11:33 Uhr

Einsatz für zwei Feuerwehren in Münsterdorf: Weil die Zugmaschine eines Sattelzuges in Flammen stand, waren sie am Samstag zu einem Parkplatz gerufen worden. Den Einsatzkräften gelang es mit ihrem schnellen Eingreifen, ein weitaus größeres Feuer zu verhindern.