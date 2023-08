Feuer in Itzehoe Mehrere Autos eines Gebrauchtwagenhandels stehen in Flammen Von Florian Sprenger | 16.08.2023, 21:18 Uhr Ein Bild der Zerstörung bot sich am Mittwochabend auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels in Itzehoe. Foto: Florian Sprenger up-down up-down

In Itzehoe standen auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels am Mittwochabend mehrere Autos in Flammen. Wie es zu dem Feuer kam, ist aktuell noch unklar.