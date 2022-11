Aus dem Wohnhaus in der Ritterstraße steigt schwarzer Qualm auf. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Wohnungsbrand in der Ritterstraße Feuer in Itzehoe: Feuerwehr rettet über Drehleiter Person aus brennendem Wohnhaus Von Delf Gravert | 08.11.2022, 09:21 Uhr

In der Itzehoer Innenstadt brennt es am Dienstagmorgen (8. November) in einem Wohnhaus in der Ritterstraße. Die Feuerwehr musste eine Person vor den Flammen retten.