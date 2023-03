Welche Anlage sich bei welcher Bank aktuell lohnt ist eine Frage, mit der sich Kunden nach der Erhöhung des Leitzinses seitens der EZB beschäftigen sollten. Symbolfoto: Pixabay up-down up-down Festgeld und Tagesgeld Diese Zinsen bieten Banken in Itzehoe – ein Vergleich Von Antonio Balcazar | 04.03.2023, 08:00 Uhr

Wie viel Zinsen zahlen Geldinstitute wie die Sparkasse und die Volksbank in Itzehoe? Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) in mehreren Schritten den Leitzins erhöht hatte, steigen nun auch die Zinssätze für das Tagesgeld, aber auch für Festgeld-Anlagen werden zum Teil Konditionen angepasst. Welche Banken den auf 2,5 Prozent gestiegenen Einlagenzins an ihre Kunden weitergeben, zeigt ein Vergleich von acht Kreditinstitute in Itzehoe.