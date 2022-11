Die Polizei hofft auf Hinweise auf die Täter. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Polizei sucht Zeugen Farbschmierer an Itzehoer Schule Von sh:z | 02.11.2022, 13:38 Uhr

Drei so genannte Tags haben Farbschmierer an der Außenstelle der Wolfgang-Borchert-Schule in der Schulstraße hinterlassen.