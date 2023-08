Bereits zum zweiten Mal suchten unbekannte Täter eine 77-jährige Itzehoerin in ihrer Wohnung an der Karolingerstraße auf. Zwei Männer, die sich als Polizisten ausgaben, klingelten am Dienstag (15. August) gegen 14 Uhr an ihrer Tür.

Falsche Polizisten nehmen Schmuck zur Beweissicherung mit

Die beiden fragten die Bewohnerin nach einem Vorfall vor drei bis vier Wochen aus, wo es zum Diebstahl von Schmuck gekommen sei. Damals verschafften sich ebenfalls zwei Männer unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung und entwendeten diversen Schmuck. Nun wollten die falschen Polizisten am verbliebenen Schmuck Spuren sichern. Sie nahmen diverse Schmuckstücke zur vermeintlichen Beweissicherung mit. Der entstandene Sachschaden steht aktuell noch nicht fest.

Einer der Täter ist laut Angaben der Itzehoerin zwischen 30 und 40 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und eher schmächtig gebaut. Der andere ist circa 1,80 Meter groß und etwas kräftiger gebaut. Die Itzehoerin schätzt, dass er zwischen 30 und 50 Jahre alt ist. Beide sprechen flüssiges, akzentfreies Deutsch. .

Hinweise nimmt die Polizei unter 04821/6020 entgegen.