Polizei Itzehoe Fahrradklau am SSG in Itzehoe Von Andreas Olbertz | 26.09.2023, 18:07 Uhr Nach dem Fahrraddiebstahl blieb nur ein Schloss am SSG in Itzehoe zurück. Symbolfoto: Sebastian Gollnow up-down up-down

Am Montag ist einem Schüler am Sophie-Scholl-Gymnasium in Itzehoe sein Herrenrad gestohlen worden.