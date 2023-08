WOA 2023 im Matsch Ex-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen ist auf dem Wacken Open Air 2023 Von Anna Krohn | 03.08.2023, 13:48 Uhr Den Metal-Gruß beherrscht er seit Jahrzehnten, schließlich ist er jedes Jahr in Wacken - Metal-Fan ist Peter Harry Carstensen aber nicht. Foto: Anna Krohn up-down up-down

Der 76-Jährige war am Donnerstag zur Mittagszeit zu ein paar Buden am Wackinger Village unterwegs, mit Freunden. Und er schwärmt von dem, was beim WOA jedes Jahr alles auf die Beine gestellt wird - auch dieses Jahr, trotz der extrem schwierigen Wetterverhältnisse.