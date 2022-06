Der Straßenname wird auch der neue Schulname: Die Ernst-Moritz-Arndt-Schule ist bald Geschichte. FOTO: Michael Ruff up-down up-down Intensive Diskussion im Rat Ema Itzehoe wird zur Grundschule an der Schäferkoppel Von Lars Peter Ehrich | 30.06.2022, 17:30 Uhr

Es gab viel zu besprechen für die Itzehoer Ratsversammlung, dann wurde die Ernst-Moritz-Arndt-Schule in Grundschule an der Schäferkoppel umbenannt. Nicht die einzige gute Nachricht für die Grundschule in Tegelhörn.