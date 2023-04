Hier ist Teamwork gefragt: Achim Gaitzsch (v.l.), Lukas und Dieter Müller spielen gemeinsam an der Modellbahn. Foto: Kristin Finke up-down up-down Ferienaktion in Itzehoe 660 Schienen in einem Raum: Eisenbahnfreunde spielen an Wolfgang-Borchert-Schule Von Kristin Finke | 22.04.2023, 16:00 Uhr

Ein Hobby, das Generationen zusammenbringt: An einer großen Eisenbahnanlage in der Wolfgang-Borchert-Schule in Itzehoe spielen 11- bis 93-Jährige.