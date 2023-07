Die Polizei sucht nach einem Einbruch in Schenefeld Zeugen. Foto: IMAGO/mix1 up-down up-down Zeugen nach Einbruch gesucht Einbrecher stehlen in Schenefeld Lampe und Staubsauger Von Sönke Rother | 07.07.2023, 14:16 Uhr

Bei dem Einbruch in das Firmengebäude im Bürgermeister-Carstens-Ring richteten die Täter einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro an.