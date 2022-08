Der Täter kam tagsüber, sein Ziel war am Mittwoch (3. August) ein Haus in der belebten Viktoriastraße. Nun sucht die Polizei Zeugen.



Zwischen 11 und 21.15 Uhr öffnete ein Unbekannter gewaltsam die Eingangstür einer Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus in der Viktoriastraße. In einem der Zimmer entwendete der Täter aus einem Behälter mehrere hundert Euro und verschwand mit seiner Beute unbemerkt.



Hinweise unter 04821/6020.