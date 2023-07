Die Polizei sucht nach zwei Einbrüchen in Wacken und Vaale nach Zeugen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbrecher am helllichten Tag in Vaale und Wacken aktiv Von Sönke Rother | 17.07.2023, 13:33 Uhr

In einem Fall erbeuteten sie 2000 Euro; in beiden Fällen richteten die Einbrecher hohen Sachschaden an.